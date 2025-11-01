Politico: Болгарія думає попросити США про виняток з нових санкцій проти РФ

Болгарія розглядає можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу", що змусило кілька країн ЄС, де ці компанії працюють, шукати можливості для отримання винятків від Сполучених Штатів.

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

За словами джерел, болгарський уряд звернувся до Вашингтона із запитом, як саме слід оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада.

Болгарська влада занепокоєна, що через санкції завод може припинити роботу, якщо банки відмовляться його обслуговувати, що призведе до дефіциту пального та протестів.

Софія стверджує, що це може спричинити урядову кризу, зазначили джерела, і водночас посилити позиції президента Болгарії Румена Радева, якого деякі вважають проросійським, і який раніше публічно висловлював ідею створення нової політичної партії.

Болгарський парламент у п’ятницю проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Раніше "Лукойл" оголосив, що продасть свої міжнародні активи швейцарській компанії у відповідь на жорсткі санкції США.



