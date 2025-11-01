Politico: Болгария думает попросить США об исключении из новых санкций против РФ

Болгария рассматривает возможность обращения к США с просьбой об освобождении от новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла", что заставило несколько стран ЕС, где эти компании работают, искать возможности для получения исключений от Соединенных Штатов.

В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны. Российская компания традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.

По словам источников, болгарское правительство обратилось к Вашингтону с запросом, как именно следует оформить просьбу об отсрочке действия санкций после их вступления в силу 21 ноября.

Болгарские власти обеспокоены, что из-за санкций завод может прекратить работу, если банки откажутся его обслуживать, что приведет к дефициту топлива и протестам.

София утверждает, что это может вызвать правительственный кризис, отметили источники, и в то же время усилить позиции президента Болгарии Румена Радева, которого некоторые считают пророссийским и который ранее публично высказывал идею создания новой политической партии.

Болгарский парламент в пятницу проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".

Ранее "Лукойл" объявил, что продаст свои международные активы швейцарской компании в ответ на жесткие санкции США.