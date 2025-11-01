Білий дім: високопосадовців США не буде на кліматичному саміті ООН

Сполучені Штати не надсилатимуть високопосадовців на кліматичні переговори COP30, що пройдуть у Бразилії в листопаді.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у суботу посадовець Білого дому, його слова наводить агентство AFP.

COP30 – або ж Конференція Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату 2025 року – пройде у Бразилії з 10 по 21 листопада.

"США не надсилають жодних високопосадовців на COP30", – заявив посадовець Білого дому на умовах анонімності.

"Президент безпосередньо взаємодіє з лідерами всього світу з питань енергетики, що можна побачити з історичних торговельних угод та мирних угод, усі з яких мають значну увагу до енергетичного партнерства", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, щойно розпочавши свій другий термін на посаді, президент Трамп підписав вихід США з Паризької кліматичної угоди – міжнародного пакту, спрямованого на боротьбу з глобальним потеплінням.

Трамп також виводив США з Паризької угоди під час першого президентського терміну, але цей процес був скасований за президентства Джо Байдена у 2021 році.

Нещодавно у Трампа закликали Європу менше турбуватись про зміну клімату.