Белый дом: высокопоставленных чиновников США не будет на климатическом саммите ООН

Соединенные Штаты не будут направлять высокопоставленных чиновников на климатические переговоры COP30, которые пройдут в Бразилии в ноябре.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в субботу чиновник Белого дома, его слова приводит агентство AFP.

COP30 – или Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2025 года – пройдет в Бразилии с 10 по 21 ноября.

"США не отправляют никаких высокопоставленных чиновников на COP30", – заявил чиновник Белого дома на условиях анонимности.

"Президент напрямую взаимодействует с лидерами всего мира по вопросам энергетики, что можно увидеть из исторических торговых соглашений и мирных соглашений, все из которых уделяют значительное внимание энергетическому партнерству", – добавил собеседник.

Напомним, только начав свой второй срок на посту, президент Трамп подписал выход США из Парижского климатического соглашения – международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением.

Трамп также выводил США из Парижского соглашения во время первого президентского срока, но этот процесс был отменен при президентстве Джо Байдена в 2021 году.

Недавно у Трампа призвали Европу меньше беспокоиться об изменении климата.