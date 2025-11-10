Німецькі ультраправі обурились через натяк президента на заборону їх партії

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" різко розкритикувала висловлювання федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо можливої заборони партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив у палаці Бельвю з різким застереженням проти ерозії демократичних цінностей і закликав до їх захисту.

"Ніколи раніше федеральний президент не зловживав своїм службовим становищем таким чином", – заявив Бернд Бауманн, голова парламентської фракції "АдН".

Бауманн відреагував на промову Штайнмаєра на заході з нагоди 9 листопада, в якій він насамперед нагадав про погром євреїв у 1938 році.

"Ніколи в історії нашої об'єднаної країни демократія і свобода не зазнавали таких нападів".

Бауманн зазначив, що Штайнмаєр своєю заявою "Ми повинні діяти" закликав до заборони "АдН". На його думку, в річницю 9 листопада він поставив "АдН" "в один ряд з нацистськими вбивцями".

"У своїй промові Штайнмаєр закликав до набагато жорсткішої правової та політичної боротьби з правим екстремізмом. Не називаючи прямо ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", президент зажадав, щоб не було політичної співпраці з екстремістами, "ні в уряді, ні в парламентах".

Нещодавнє опитування свідчить, що більшість громадян Німеччини стурбовані посиленням правого екстремізму, однак дослідники попереджають про "ефект звикання" до таких поглядів.

Також одне з останніх опитувань у Німеччині щодо політичних симпатій виборців свідчить, що підтримка керівного правоконсервативного блоку ХДС/ХСС та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" майже однакова, з мінімальним лідерством правоконсерваторів.