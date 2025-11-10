Немецкие ультраправые возмутились из-за намека президента на запрет их партии

Ультраправая "Альтернатива для Германии" резко раскритиковала высказывания федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера о возможном запрете партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Франк-Вальтер Штайнмайер выступил во дворце Бельвю с резким предостережением против эрозии демократических ценностей и призвал к их защите.

"Никогда раньше федеральный президент не злоупотреблял своим служебным положением таким образом", – заявил Бернд Бауманн, председатель парламентской фракции "АдН".

Бауманн отреагировал на речь Штайнмайера на мероприятии по случаю 9 ноября, в которой он прежде всего напомнил о погроме евреев в 1938 году.

"Никогда в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким нападениям".

Бауманн отметил, что Штайнмайер своим заявлением "Мы должны действовать" призвал к запрету "АдГ". По его мнению, в годовщину 9 ноября он поставил "АдГ" "в один ряд с нацистскими убийцами".

"В своей речи Штайнмайер призвал к гораздо более жесткой правовой и политической борьбе с правым экстремизмом. Не называя прямо ультраправую партию "Альтернатива для Германии", президент потребовал, чтобы не было политического сотрудничества с экстремистами, "ни в правительстве, ни в парламентах".

Недавний опрос свидетельствует, что большинство граждан Германии обеспокоены усилением правого экстремизма, однако исследователи предупреждают об"эффекте привыкания" к таким взглядам.

Также один из последних опросов в Германии относительно политических симпатий избирателей свидетельствует, что поддержка правящего правоконсервативного блока ХДС/ХСС и ультраправой "Альтернативы для Германии" почти одинакова, с минимальным лидерством правоконсерваторов.