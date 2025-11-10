МВС Литви: після посилення заходів зменшилася кількість повітряних куль із Білорусі

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що заходи, вжиті проти Білорусі, дають результати: цього місяця в повітряний простір Литви потрапило менше контрабандних повітряних куль.

Про це він заявив у понеділок, 10 листопада, в ефірі LRT, пише "Європейська правда".

Кондратович заявив, що минулого місяця Литва виявила та зупинили близько 70 повітряних куль, на противагу "сім або вісім" станом на 10 листопада.

"Це вже третина місяця, тож ми бачимо, що тиск, який ми чинимо з кінця минулого місяця, з жовтня, вже дає результати", – наголосив він.

З метою запобігання загрозі контрабанди балонів була створена спільна слідча група, до складу якої увійшли співробітники Державної прикордонної служби, литовської поліції та Митної кримінальної служби.

За словами міністра внутрішніх справ, група мотивована до роботи, але ще зарано оцінювати результати її діяльності.

"Ще зарано говорити про результати роботи спільної групи, але я дуже задоволений тією відданістю, яку бачив і продовжую бачити. Немає потреби підштовхувати співробітників до чогось, вони самі беруть ініціативу і виконують свою роботу. Є додаткові справи, додаткові нові підозрювані та нові затримані", – додав він.

Востаннє відомо про метеозонди, які порушили повітряний простір Литви з Білорусі було відомо у суботу, 8 листопада. Тоді повітряні кулі білоруських контрабандистів на короткий час порушили роботу Вільнюського аеропорту, при чому один з них залетів у небезпечну зону.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.