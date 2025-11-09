Метеозонд залетів у небезпечну зону аеропорту Вільнюса

У суботу ввечері повітряні кулі білоруських контрабандистів на короткий час порушили роботу Вільнюського аеропорту, при чому один з них залетів у небезпечну зону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас, якого цитує LRT.

У суботу, за словами Віткаускаса, радари зафіксували десять позначок.

Він зазначає, що одна контрабандна куля опинилася в "дуже небезпечній зоні, яка знаходиться на траєкторії посадки і зльоту з Вільнюського аеропорту".

"Тому було прийнято рішення про тимчасове припинення польотів", – додав він.

Віткаускас розповів, що нейтралізація контрабандистської кулі в зазначеному місці була небезпечною, проте він підкреслив, що армія докладає всіх зусиль для здійснення нейтралізації.

"Напрямок вітру був дуже мінливим. Оскільки зона, де він був зафіксований, небезпечна для його нейтралізації, ми спостерігали і чекали, коли куля покине небезпечну зону", – пояснив глава центру.

У Литві ввечері у суботу, 8 листопада, призупиняли роботу аеропорту столиці Вільнюса через загрозу, пов'язану з метеозондом.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.