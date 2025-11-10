МВД Литвы: после усиления мер уменьшилось количество воздушных шаров из Беларуси

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что меры, принятые против Беларуси, дают результаты: в этом месяце в воздушное пространство Литвы попало меньше контрабандных воздушных шаров.

Об этом он заявил в понедельник, 10 ноября, в эфире LRT, пишет "Европейская правда".

Кондратович заявил, что в прошлом месяце Литва обнаружила и остановила около 70 воздушных шаров, по сравнению с "семью или восемью" по состоянию на 10 ноября.

"Это уже треть месяца, поэтому мы видим, что давление, которое мы оказываем с конца прошлого месяца, с октября, уже дает результаты", – подчеркнул он.

С целью предотвращения угрозы контрабанды баллонов была создана совместная следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Государственной пограничной службы, литовской полиции и Таможенной криминальной службы.

По словам министра внутренних дел, группа мотивирована к работе, но еще рано оценивать результаты ее деятельности.

"Еще рано говорить о результатах работы совместной группы, но я очень доволен той преданностью, которую видел и продолжаю видеть. Нет необходимости подталкивать сотрудников к чему-то, они сами берут инициативу и выполняют свою работу. Есть дополнительные дела, дополнительные новые подозреваемые и новые задержанные", – добавил он.

Последний раз о метеозондах, которые нарушили воздушное пространство Литвы из Беларуси, было известно в субботу, 8 ноября. Тогда воздушные шары белорусских контрабандистов на короткое время нарушили работу Вильнюсского аэропорта, причем один из них залетел в опасную зону.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении ущерба, причиненного воздушными шарами.