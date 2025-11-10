В окружении немецкого канцлера Фридриха Мерца считают, что смогут справиться с призывами оппозиции прекратить поддержку Украины на фоне данных следователей о причастности Украины к подрыву газопроводов "Северного потока"

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

До декабря итальянские судьи решат, экстрадировать ли украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве, в Германию.

Издание отмечает, что любое судебное слушание, похоже, еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым донором Киева и поставщиком наиболее востребованного военного оборудования, особенно систем противовоздушной обороны.

Политическое давление также усиливается на немецкого лидера, канцлера Фридриха Мерца, хотя приближенные к нему люди заявили, что они смогут справиться с последствиями внутри страны, несмотря на попытки оппозиции прекратить финансирование Украины.

По их словам, немецкая общественность уже привыкла к мысли, что за атакой стоит Киев, в том числе благодаря публикациям в The Wall Street Journal.

Впрочем, высокопоставленные чиновники предполагают, что Германии было бы легче сориентироваться в дипломатических последствиях взрывов, если бы детективы не построили дело против Украины настолько эффективно.

Как сообщалось, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали газопроводы "Северного потока" в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного.

В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать украинца в Германию по требованию местной прокуратуры. Защита подала апелляцию в Верховный суд, который должен вынести решение в течение месяца.

После этого в конце ноября Кузнецов объявил голодовку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о резком ухудшении состояния здоровья Сергея Кузнецова, который находится под стражей в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".