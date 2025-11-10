У Франції суд розгляне прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції

Прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції буде розглянуто в паризькому суді в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

70-річний колишній президент-консерватор був визнаний винним у злочинній змові з метою отримання коштів на свою президентську кампанію 2007 року від покійного диктатора Муаммара Каддафі через його близьких помічників. З нього були зняті всі інші звинувачення, в тому числі в корупції та отриманні незаконного фінансування передвиборчої кампанії.

Вирок про ув'язнення Саркозі був виконаний негайно через "надзвичайну серйозність" злочину, повідомила суддя Наталі Гаваріно. Минулого місяця він був ув'язнений у паризькій в'язниці "Ля Санте" – приголомшливе падіння для людини, яка очолювала Францію з 2007 по 2012 рік.

Саркозі послідовно заперечує свою провину і подав апеляцію, називаючи себе жертвою помсти і ненависті. Він не буде присутній на слуханнях, але в апеляційному суді його представлятимуть адвокати.

Адвокат Крістоф Інгрен заявив після того, як Саркозі потрапив до в'язниці, що його клієнт не відповідає жодному з юридичних обґрунтувань для "попереднього ув'язнення" і завжди дотримувався судового процесу.

У французькому кримінальному праві такі підстави включають необхідність запобігти продовженню злочину або забезпечити, щоб обвинувачений залишався доступним для системи правосуддя.

Якщо суд погодиться звільнити його, Саркозі може бути зобов'язаний носити електронний браслет, внести грошову заставу або регулярно з'являтися до органів влади.

Нагадаємо, Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримується у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

