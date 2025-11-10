Во Франции суд рассмотрит прошение Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции

Просьба бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции будет рассмотрена в парижском суде в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

70-летний бывший президент-консерватор был признан виновным в преступном сговоре с целью получения средств на свою президентскую кампанию 2007 года от покойного диктатора Муаммара Каддафи через его близких помощников. С него были сняты все остальные обвинения, в том числе в коррупции и получении незаконного финансирования предвыборной кампании.

Приговор о заключении Саркози был исполнен немедленно из-за "чрезвычайной серьезности" преступления, сообщила судья Натали Гаварино. В прошлом месяце он был заключен в парижской тюрьме "Ля Санте" – потрясающее падение для человека, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 год.

Саркози последовательно отрицает свою вину и подал апелляцию, называя себя жертвой мести и ненависти. Он не будет присутствовать на слушаниях, но в апелляционном суде его будут представлять адвокаты.

Адвокат Кристоф Ингрен заявил после того, как Саркози попал в тюрьму, что его клиент не соответствует ни одному из юридических обоснований для "предварительного заключения" и всегда придерживался судебного процесса.

Во французском уголовном праве такие основания включают необходимость предотвратить продолжение преступления или обеспечить, чтобы обвиняемый оставался доступным для системы правосудия.

Если суд согласится освободить его, Саркози может быть обязан носить электронный браслет, внести денежный залог или регулярно являться в органы власти.

Напомним, Николя Саркози с конца октября содержится в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

