Еміграція німців до США скоротилася після початку другого терміну президентства Трампа

Кількість людей, які переїжджають з Німеччини до Сполучених Штатів, різко скоротилася у 2025 році після початку другого терміну президента Дональда Трампа.

Про це свідчать офіційні дані Федерального статистичного управління Німеччини, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Згідно з попередніми даними Федерального статистичного управління Німеччини, з січня по вересень еміграція до США скоротилася на 17,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 17,1 тисячі осіб.

"Кількість виїздів до США за перші дев'ять місяців цього року була найнижчою з 2021 року, коли спалахнула пандемія", – йдеться в заяві відомства.

Як зазначається, міграція з США до Німеччини зросла на 3,4% до понад 19,3 тисячі осіб за той самий період, що є першим випадком з 2021 року, коли більше людей переїхало з США до Німеччини, ніж навпаки.

Туризм між двома країнами також скоротився. Як свідчать дані, з січня по серпень до Німеччини прибуло 1,96 млн відвідувачів із США, що на 3,2% менше, ніж за той самий період 2024 року.

Найбільш помітним падіння було влітку, коли в липні кількість прибулих скоротилася на 10,2%.

