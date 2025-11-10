Эмиграция немцев в США сократилась после начала второго срока президентства Трампа

Количество людей, переезжающих из Германии в Соединенные Штаты, резко сократилось в 2025 году после начала второго срока президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют официальные данные Федерального статистического управления Германии, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления Германии, с января по сентябрь эмиграция в США сократилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 17,1 тысячи человек.

"Количество выездов в США за первые девять месяцев этого года было самым низким с 2021 года, когда вспыхнула пандемия", – говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, миграция из США в Германию выросла на 3,4% до более 19,3 тысячи человек за тот же период, что является первым случаем с 2021 года, когда больше людей переехало из США в Германию, чем наоборот.

Туризм между двумя странами также сократился. Как свидетельствуют данные, с января по август в Германию прибыло 1,96 млн посетителей из США, что на 3,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Наиболее заметным падение было летом, когда в июле количество прибывших сократилось на 10,2%.

Отметим, недавно министр экономики Германии Екатерина Райхе заявила, что правительство США предоставило письменные гарантии, что немецкая "дочка" российской компании "Роснефть" будет освобождена от новых энергетических санкций, поскольку этот актив больше не находится под контролем России.

Это произошло после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".