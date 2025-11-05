Бельгія може ініціювати консультації з НАТО через навалу невідомих дронів

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Бельгія розглядає можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору про консультації у звʼязку з появою невідомих безпілотників над аеропортами і військовою базою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 7sur7.

Під час виступу в парламенті Франкен сказав, що "в найближчі дні та години" уряд розгляне питання про можливе застосування статті 4 Договору про НАТО.

Він уточнив, що не вимагає вжиття таких заходів і що в будь-якому разі це не входить до його компетенції, а належить до повноважень прем'єр-міністра та Ради національної безпеки, яка збереться найближчим часом.

"Очевидно, що відбувається щось більш серйозне. Ми маємо швидко реагувати", – сказав глава Міноборони Бельгії.

Стаття 4 Північноатлантичного договору дозволяє скликати екстрене засідання, коли держава-член відчуває загрозу.

За всю історію НАТО вона була застосована дев'ять разів, причому двічі – у вересні 2025 року, коли Польща та Естонія ініціювали цей процес після інцидентів у їхньому повітряному просторі.

Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.