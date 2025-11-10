Трамп помилував соратників, які допомагали йому оскаржити вибори 2020 року

Американський президент Дональд Трамп помилував своїх найближчих соратників, які підтримували його спроби зірвати вибори 2020 року.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомили у Міністерстві юстиції США, мова йде про колишнього радника Трампа та ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза, експомічника генпрокурора США Джеффрі Кларка та колишню адвокатку Трампа Сідні Пауелл.

У прокламації Трамп заявив, що цей крок покладе край "серйозній національній несправедливості, вчиненій щодо американського народу після президентських виборів 2020 року, і продовжить процес національного примирення".

Зазначимо, у перший день свого президентства Трамп помилував майже всіх 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Наступного дня понад 200 причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року було випущено з виправних установ після помилування – таке рішення розкритикували правоохоронці.

Також писали, що колишня прибічниця Трампа Памела Гемпгілл, яка брала участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, відмовилася від помилування президента.