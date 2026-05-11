Україна не отримає перший транш з позики ЄС на 90 млрд євро раніше, ніж у червні

Перші виплати за кредитом Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро Україна почне отримувати не раніше червня 2026 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Таким чином, інформація джерел "ЄвроПравди" спростовує заяву європейської комісарки з питань розширення Марти Кос, зроблену 11 травня, щодо того, що перший транш з 90 млрд євро кредиту ЄС буде виплачений наступного тижня.

Перші виплати з кредиту ЄС на 90 млрд євро для України – 5,9 млрд євро військової підтримки та 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги на підтримку українського бюджету – надійдуть на рахунки України не раніше початку червня 2026 року, повідомили обізнані з внутрішніми підготовчими процесами джерела "ЄвроПравди".

Так само наступний транш за механізмом Ukraine Facility у обсязі 2,8 млрд євро, який Україна отримає в обмін на законопроєкти, ухвалені у квітні 2026 року, також буде виплачений якнайшвидше у перших числах червня, запевнили співрозмовники нашого видання.

Наразі три документи, які необхідні для початку надання Україні кредитних коштів з 90 млрд євро, все ще знаходяться у процесі узгодження з українською стороною.

Йдеться про Кредитну угоду на всю суму в 90 млрд євро, яка зараз обговорюється з Україною та вимагатиме підписання обома сторонами, доповнення до кредитної угоди в рамках інструменту Ukraine Facility та Меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги, що визначатиме умови однієї з частин пакета (за даними джерел "ЄвроПравди", перебуває на фінальній стадії узгодження і має бути остаточно підписаний наступного тижня).

Перший графік військової продукції, яка буде закуповуватися у 2026 році становитиме 5,9 млрд євро та буде витрачений на безпілотники, що вироблятимуть в Україні.

Також повідомлялося, що 12 травня голови оборонних відомств Євросоюзу проведуть робочий обід, присвячений військовій підтримці України.