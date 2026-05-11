Федоров про Taurus: у нас є власна схожа зброя, але таких засобів не буває достатньо
Міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет Taurus, зазначив, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, хоча й нині вже має власні ракети схожої дальності.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Федоров заявив у понеділок, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".
Пісторіус виступав на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві.
"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження", – сказав він.
"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", – заявив глава відомства.
У березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина наразі не планує поставки крилатих ракет Taurus в Україну і зазначив, що сьогодні сама Україна має в своїх арсеналах далекобійну зброю, частково виготовлену за допомогою Німеччини.
Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною.