Партнери прем'єрки Латвії засумнівались у її спроможності керувати урядом після інциденту з дронами

Лідер латвійської партії "Прогресивні", що входить в урядову коаліцію, засумнівався у здатності прем’єрки Евіки Сіліні відповідально керувати урядом на тлі ситуації, що склалася навколо відставки колишнього міністра оборони через інцидент з дронами.

Про це пише видання Delfi.

У неділю, 10 травня, ввечері незадовго до пресконференції колишнього міністра оборони Андріса Спрудса Евіка Сіліня написала в соцмережах, що міністр оборони втратив її довіру і повинен піти у відставку.

Також прем'єрка заявила, що має намір довірити керівництво Міністерством оборони професійному військовому, полковнику Райвісу Мелнісу.

Таким чином Сіліня випередила заяву самого Спрудса про відставку, що іміджево було б для ексміністра, який працював в уряді за квотою "Прогресивних", вигідніше. По-друге, "Прогресивні" фактично втрачають посаду міністра оборони як таку, що, як підкреслив лідер партії Андріс Шуваєвс, є порушенням коаліційних домовленостей.

Поки що "Прогресивні" залишаються в коаліції, але в середу, 13 травня, вони запросили на засідання фракції прем’єрку Евіку Сіліню, щоб особисто обговорити ситуацію, повідомив Шуваєвс.

Одночасно він заявив, що наразі "Прогресивні" не бачать, що Сіліня здатна, з огляду на події останніх днів, відповідально керувати урядом. За його словами, необхідно вислухати пояснення прем’єрки щодо прийнятих рішень та комунікації всередині коаліції.

Шуваєвс знову розкритикував дії прем'єрки у зв'язку з вимогою про відставку міністра оборони Андріса Спрудса. За словами Шуваєвса, "Прогресивні" заздалегідь не були проінформовані про можливе рішення і дізналися про нього лише незадовго до публічної заяви.

На запитання, чи існує ще коаліція, з огляду на такі гострі розбіжності між партіями, лідер "Прогресивних" відповів: "Формально – так".

10 травня Андріс Спрудс оголосив, що йде з посади міністра оборони.

Це рішення він ухвалив після низки інцидентів з дронами, які порушували латвійський повітряний простір. Зокрема, останній такий інцидент відбувся 7 листопада. Глава МЗС України пояснив, що українські дрони відхиляються від своєї траєкторії внаслідок дії російських засобів РЕБ.

