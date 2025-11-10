Трамп помиловал соратников, которые помогали ему оспорить выборы 2020 года

Американский президент Дональд Трамп помиловал своих ближайших соратников, которые поддерживали его попытки сорвать выборы 2020 года.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Министерстве юстиции США, речь идет о бывшем советнике Трампа и экс-мэре Нью-Йорка Руди Джулиани, бывшем руководителе аппарата Белого дома Марке Медоузе, бывшем помощнике генпрокурора США Джеффри Кларке и бывшей адвокатке Трампа Сидни Пауэлл.

В прокламации Трамп заявил, что этот шаг положит конец "серьезной национальной несправедливости, совершенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и продолжит процесс национального примирения".

Отметим, в первый день своего президентства Трамп помиловал почти всех 1500 человек, обвиненных в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

На следующий день более 200 причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года были освобождены из исправительных учреждений после помилования – такое решение раскритиковали правоохранители.

Также писали, что бывшая сторонница Трампа Памела Хэмпгилл, которая участвовала в штурме Капитолия 6 января 2021 года, отказалась от помилования президента.