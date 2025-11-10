Нідерланди продовжать посилений прикордонний контроль до наступного літа

В уряді Нідерландів вирішили продовжити посилений прикордонний контроль щонайменш до літа наступного року, вважаючи його ефективним у запобіганні нелегальній міграції.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Нідерланди продовжать перевірки документів у подорожуючих на кордоні з Німеччиною та Бельгією "щонайменш до наступного літа". В уряді вважають, що цей захід виправдав себе у протидії нелегальній міграції.

У листі до парламенту в.о. міністра у справах міграції та притулку Ван Вель зазначив, що завдяки перевіркам на кордоні зупинили близько 500 осіб і це більше, ніж відбулось би у разі рутинних процедур. На його думку, знаючи про такі ризики, нелегальні мігранти з більшою ймовірністю поїдуть до іншої країни.

Він зауважив, що подальше посилення тиску на систему прийому біженців може перерости у підвищення загроз для громадського порядку.

На думку міністра, прикордонний контроль варто було б залишати щонайменш до ухвалення Європейського міграційного пакту. "Ми сподіваємося, що завдяки цьому ми досягнемо більш ефективних процедур на зовнішніх кордонах, і це має дозволити нам залишити прикордонний контроль у минулому", – сказав міністр.

Нідерланди, як відомо – не єдина у ЄС країна, що запровадила прикордонний контроль для протидії нелегальній міграції.

До Німеччини після посилення прикордонного контролю не пустили понад 18,5 тисяч людей.

Польща у жовтні на пів року продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою.