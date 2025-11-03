До Німеччини після посилення прикордонного контролю не пустили понад 18,5 тисяч людей

Відтоді, як уряд Німеччини у травні розпорядився посилити прикордонний контроль, вʼїзд до країни заборонили 18 598 людям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними Федеральної поліції Німеччини, з 8 травня до кінця жовтня зафіксовано 25 318 випадків спроби несанкціонованого в'їзду до країни. Більшість нелегалів відправили назад або депортували на кордоні.

З тих, кого відмовилися пустити до Німеччини, близько 1000 людей прибули з країн, які Берлін класифікує як безпечні, тому їм не дозволили претендувати на притулок. Ще 909 людям було заборонено повторний в'їзд до Німеччини.

Крім того, німецькі правоохоронці затримали 868 контрабандистів та 4589 людей, на яких були виписані ордери на арешт.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Повідомлялось, що кількість первинних заяв на надання притулку у Німеччині в жовтні зменшилася приблизно на 55% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.