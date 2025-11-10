Во Франции суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции

В понедельник, 10 ноября, суд удовлетворил просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

Об этом пишет Le Figaro, передает "Европейская правда".

Суд постановил, что "продолжение предварительного заключения не является оправданным".

В результате суд решил, что бывший президент будет находиться под судебным надзором, который будет включать запрет на выезд из Франции.

Ожидается, что он покинет тюрьму "Ля-Санте" в понедельник, 10 ноября.

В то же время суд запретил Саркози контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. Последний посетил его в тюрьме 29 октября.

Через несколько минут после оглашения решения адвокат Саркози назвал решение суда "нормальным применением уголовно-процессуального кодекса".

"Следующим шагом будет апелляционный процесс. Наша задача с Саркози – подготовиться к апелляционному слушанию", – добавил он.

70-летний бывший президент-консерватор был признан виновным в преступном сговоре с целью получения средств на свою президентскую кампанию 2007 года от покойного диктатора Муаммара Каддафи через его близких помощников.

С него были сняты все остальные обвинения, в том числе в коррупции и получении незаконного финансирования предвыборной кампании.

Напомним, Николя Саркози с конца октября содержится в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

