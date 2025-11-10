Трамп погрожує судом BBC через монтаж його слів у документальному фільмі

Президент США Дональд Трамп у листі до британського мовника BBC попередив, що може подати до суду через монтаж його виступу 6 січня 2021 року в документальному фільмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У BBC повідомили, що підтвердили отримання листа від Трампа з погрозою судового позову й відреагують на нього пізніше.

Приводом для такої реакції президента США стала стаття газети The Daily Telegraph, у якій цитувався внутрішній звіт британського мовника, присвячений одній з програм.

У цій програмі, як стверджувалось у звіті, з промови Трампа 6 січня 2021 року – того ж дня, коли кілька тисяч його прихильників штурмували Капітолій, – вирізали заклик до мирного протесту, що могло ввести глядачів в оману.

Звіт, який цитувало The Daily Telegraph, також загалом описував "серйозні та системні проблеми" з неупередженістю BBC.

Після публікації матеріалу генеральний директор BBC Тім Деві та керівниця відділу новин мовника Дебора Тернесс подали у відставку, взявши на себе відповідальність за інцидент.

Трамп назвав Деві та Тернесс "корумпованими журналістами" і "дуже нечесними людьми, які намагалися вплинути на результати президентських виборів" США.

Раніше американський президент зрадів рішенню федерального апеляційного суду, який дозволив Білому дому обмежувати доступ журналістам Associated Press до деяких приміщень, пов’язаних з діяльністю глави держави.

Нещодавно Білий дім обмежив можливість акредитованих журналістів вільно відвідувати кабінети речниці Керолайн Левітт та інших високопосадовців у Західному крилі.