Білий дім обмежив доступ журналістів до кабінету речниці

Нове правило Білого дому, опубліковане в п'ятницю, обмежує можливість акредитованих журналістів вільно відвідувати кабінети речниці Керолайн Левітт та інших високопосадовців у Західному крилі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новий меморандум Ради національної безпеки Білого дому забороняє журналістам відвідувати кімнату 140 без попереднього призначення, посилаючись на необхідність захисту потенційно конфіденційної інформації.

Рада нацбезпеки пояснила крок необхідністю захисту конфіденційних даних, які зараз регулярно обробляються співробітниками відділу комунікацій Білого дому.

Раніше акредитовані журналісти Білого дому могли отримати доступ до кімнати 140, яка розташована неподалік від Овального кабінету, за попереднім повідомленням, щоб поговорити з Левітт, її заступником Стівеном Чунгом та іншими високопосадовцями.

Асоціація кореспондентів Білого дому заявила, що нові обмеження заважатимуть журналістам ставити запитання посадовцям, забезпечувати прозорість та стежити за діяльністю влади.

Раніше адміністрація Трампа виключила Reuters, Associated Press, Bloomberg News та інші ЗМІ з постійного пулу репортерів, які висвітлюють діяльність президента США.

А Пентагон запровадив суворі обмеження для роботи акредитованих журналістів, з якими не погодились понад 30 ЗМІ, після чого вони втратили право на роботу всередині будівлі.