Трамп порадів рішенням суду, яке дозволяє обмежити доступ до нього журналістам AP

Американський президент Дональд Трамп задоволений рішенням федерального апеляційного суду, який дозволив Білому дому обмежувати доступ журналістам Associated Press до деяких приміщень, пов’язаних з діяльністю глави держави.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як написало CNN, федеральний апеляційний суд дозволив Білому дому, якщо він того забажає, обмежити доступ інформаційного агентства Associated Press до Овального кабінету, резиденції Мар-а-Лаґо та літака Air Force One.

Суд дійшов висновку, що деякі простори Білого дому не є відкритими для широкої публіки або великої кількості журналістів, тож адміністрація може сама вирішувати, кого саме допускати до таких заходів.

"Сьогодні велика перемога над AP. Вони відмовилися оприлюднити факти та правду про Американську затоку. Фейкові новини!!!", – заявив Трамп.

Міністерство внутрішніх справ США 24 січня видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.

У лютому Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства AP доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати позначення "Американська затока".

Того ж місяця Associated Press подало до суду на Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах через відмову називати Мексиканську затоку Американською.