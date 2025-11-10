У вересні в ЄС отримали тимчасовий захист найбільше українців з 2023 року

У вересні 2025 року у країнах ЄС ухвалили найбільше за один місяць рішень про присвоєння українцям тимчасового захисту з 2023 року, що може бути пов’язано з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 років.

Про це повідомляє пресслужба Євростату, пише "Європейська правда".

За вересень 2025 року у країнах ЄС ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту тим, хто виїхав з України через війну.

Це на 49% більше, ніж за серпень 2025 року, і найбільше рішень за місяць з серпня 2023 року.

У комюніке зазначають, що цей пік співпав з ухваленням в Україні у серпні 2025 року рішення про відкриття кордонів для 18-22 річних юнаків. Водночас не уточнюють, чи приріст стався переважно за рахунок цієї категорії.

За підсумками вересня, кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зросла на 49 555 осіб, або 1,2%.

Найбільший приріст українців з тимчасовим захистом спостерігався у Польщі (+12 960; +1,3%), Німеччині (+7 585; +0,6%) та Чехії (+3 455; +0,9%), а зменшення відбулося лише у Франції (-240; -0,4%).

Відносно кількості населення приймаючої країни найбільше українців – у Чехії, Польщі та Естонії (35,7, 27,6 та 25,5 на тисячу населення, тоді як в середньому у ЄС – 9,6 на тисячу).

Серед отримувачів тимчасового захисту понад 98% складають громадяни України. 44% – жінки, 31% – неповнолітні, дорослі чоловіки становлять 25,1%. Найбільше українців з тимчасовим захистом наразі проживають у Німеччині (понад 1,2 млн, 28,3% від загальної кількості у ЄС), Польщі (понад мільйон, 23,5%) та Чехії (понад 389 тисяч; 9,0%).

Прем'єр німецької Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків, вимагаючи, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

