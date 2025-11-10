В сентябре в ЕС получили временную защиту больше всего украинцев с 2023 года

В сентябре 2025 года в странах ЕС приняли больше всего за один месяц решений о предоставлении украинцам временной защиты с 2023 года, что может быть связано с открытием границ для юношей 18-22 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Евростата, пишет "Европейская правда".

За сентябрь 2025 года в странах ЕС приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты тем, кто выехал из Украины из-за войны.

Это на 49% больше, чем за август 2025 года, и больше всего решений за месяц с августа 2023 года.

В коммюнике отмечают, что этот пик совпал с принятием в Украине в августе 2025 года решения об открытии границ для 18-22 летних юношей. В то же время не уточняют, произошел ли прирост преимущественно за счет этой категории.

По итогам сентября количество украинцев с временной защитой в ЕС выросло на 49 555 человек, или 1,2%.

Наибольший прирост украинцев с временной защитой наблюдался в Польше (+12 960; +1,3%), Германии (+7 585; +0,6%) и Чехии (+3 455; +0,9%), а уменьшение произошло только во Франции (-240; -0,4%).

Относительно количества населения принимающей страны больше всего украинцев – в Чехии, Польше и Эстонии (35,7, 27,6 и 25,5 на тысячу населения, тогда как в среднем в ЕС – 9,6 на тысячу).

Среди получателей временной защиты более 98% составляют граждане Украины. 44% – женщины, 31% – несовершеннолетние, взрослые мужчины составляют 25,1%. Больше всего украинцев с временной защитой сейчас проживают в Германии (более 1,2 млн, 28,3% от общего количества в ЕС), Польше (более миллиона, 23,5%) и Чехии (более 389 тысяч; 9,0%).

Премьер немецкой Баварии Маркус Зёдер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин, требуя, чтобы ЕС надавил в этом вопросе на Украину.

Одно из исследований свидетельствует, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.

