Прем'єр Баварії закликає ЄС обмежити в'їзд молодих українців

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків, вимагаючи, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми повинні контролювати і значно скоротити швидко зростаючий приплив молодих людей з України. Тому ЄС і Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона змінила пом'якшені правила виїзду", – заявив Зьодер.

Мета полягає в тому, щоб переконати Україну знову посилити м'які правила виїзду з країни, сказав він.

"Нікому не допоможе, якщо все більше молодих людей з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину", – підкреслив Зьодер.

За його словами, Німеччина підтримує Україну всім серцем: зброєю, грошима, гуманітарною допомогою.

"Але вона також потребує українських солдатів для захисту власної країни", – сказав він.

"Наша солідарність залишається, але вона вимагає чітких правил і відповідальності з обох сторін. Якщо це не може бути зроблено добровільно, то так звана Директива про масовий приплив мігрантів повинна бути обмежена на рівні ЄС", – заявив Зьодер.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1 000 в середині вересня. У жовтні ці цифри зросли ще більше: останнім часом вони становили від 1 400 до майже 1 800 на тиждень.

Зьодер також закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він висловлював переконання, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Як повідомлялося, більшість німців виступають проти грошових виплат українським біженцям, і водночас – за повернення чоловіків призовного віку до України.