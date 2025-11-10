Глава МЗС Бельгії запізнився на саміт через проблеми з літаком

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево та делегація бельгійських депутатів прибули на саміт ЄС і латиноамериканських країн із запізненням на добу через несправність літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Belga.

Літак бельгійської делегації Falcon 7X, що експлуатується Міністерством оборони Бельгії, спочатку був змушений розвернутись над Великою Британією через проблеми з паливом.

Після ремонту в Бельгії літак знову злетів, але був змушений здійснити аварійну посадку в Сінт-Мартені – нідерландській автономії в Карибському басейні – через проблеми з двигуном.

Прево з бельгійськими депутатами провели ніч на острові, після чого Міністерство оборони Бельгії надіслало інший літак, на якому вони й потрапили до місця проведення саміту – Колумбії.

Але через затримку глава МЗС Бельгії пропустив початок саміту та кілька запланованих двосторонніх зустрічей, які довелось перенести на пізніший час.

Речник Прево назвав інцидент "шкодою для авторитету Бельгії", зазначивши, що це останній з низки авіаційних інцидентів.

Раніше повідомлялось, що через несправність літака ледь не зірвалось відрядження міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

У жовтні літак, у якому перебував очільник Пентагону Піт Гегсет, через тріщину в лобовому склі здійснив позапланову посадку.