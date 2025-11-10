Глава МИД Бельгии опоздал на саммит из-за проблем с самолетом

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево и делегация бельгийских депутатов прибыли на саммит ЕС и латиноамериканских стран с опозданием на сутки из-за неисправности самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Belga.

Самолет бельгийской делегации Falcon 7X, эксплуатируемый Министерством обороны Бельгии, сначала был вынужден развернуться над Великобританией из-за проблем с топливом.

После ремонта в Бельгии самолет снова взлетел, но был вынужден совершить аварийную посадку в Синт-Мартене – нидерландской автономии в Карибском бассейне – из-за проблем с двигателем.

Прево с бельгийскими депутатами провели ночь на острове, после чего Министерство обороны Бельгии прислало другой самолет, на котором они и попали к месту проведения саммита – Колумбии.

Но из-за задержки глава МИД Бельгии пропустил начало саммита и несколько запланированных двусторонних встреч, которые пришлось перенести на более позднее время.

Представитель Прево назвал инцидент "ущербом для авторитета Бельгии", отметив, что это последний из ряда авиационных инцидентов.

Ранее сообщалось, что из-за неисправности самолета едва не сорвалась командировка министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

В октябре самолет, в котором находился глава Пентагона Пит Хегсет, из-за трещины в лобовом стекле совершил внеплановую посадку.