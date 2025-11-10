Нидерланды направляют 2,5 млрд евро на велодорожки и удобство транспорта

В Нидерландах направят 2,5 млрд на развитие сети велодорожек и улучшение сообщения общественным транспортом в новых жилых районах.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Правительство Нидерландов приняло решение о выделении 2,5 миллиардов евро на развитие сети велодорожек и общественного транспорта.

В общей смете для ряда муниципалитетов предусмотрены конкретные суммы для создания непрерывных веломаршрутов, или совершенствования существующих дорожек.

Ряд городов получат средства на модернизацию пристанционной территории и трамвайные линии, некоторые – на установку шумозащитных барьеров вдоль территорий возле транспортных магистралей, где скоро появятся сотни домов.

