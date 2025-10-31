Поліція Словаччини уточнила, що обмеження руху по тротуарах не стосується пішоходів
У четвер словацька поліція уточнила, що нові обмеження максимально допустимої швидкості на тротуарах не поширюються на пішоходів.
Про це заявив віцепрезидент поліції Растіслав Полаковіч журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Велика кількість ЗМІ, у тому числі міжнародних, раніше повідомляли, що закон, який встановлює обмеження швидкості на тротуарах до 6 кілометрів на годину, поширюватиметься і на пішоходів.
"Я повинен уточнити, що це неправда", – заявив Полаковіч, уточнюючи, що обмеження стосуються інших груп учасників дорожнього руху, які пересуваються тротуарами.
"Це правило призначене для людей, які користуються роликовими ковзанами, самокатами, скейтбордами, лижеролерами або подібним спортивним спорядженням, а також для велосипедистів віком до 10 років, включаючи їхніх супроводжуючих. Вимірювання повинні зосереджуватися на цих групах", – додав він.
Початкове оголошення викликало хвилю жартів та плутанину в соціальних мережах, а деякі інтернет-користувачі запитували, чи можуть вони отримати штраф за біг за автобусом.
Правила, які почнуть діяти 1 січня 2026 року, будуть введені для уникнення зіткнень на тротуарах.
Нагадаємо, у Празі заборонять прокатні електросамокати з січня 2026 року.
