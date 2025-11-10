Столтенберг: Меркель образилась, що я призначив своїм заступником американку

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах On My Watch ("У мій час") пригадав, як тодішню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель образило його рішення не призначити своїм заступником німецького кандидата.

Із мемуарами ознайомилась "Європейська правда".

Столтенберг пригадує, як влітку 2016 року він мав вирішити, хто стане його заступником на посаді генерального секретаря НАТО після відставки Александра Вершбоу.

Німецька сторона просувала кандидатуру Мартіна Ердманна – карʼєрного дипломата й посла Німеччини при НАТО. США ж висунули так само карʼєрну дипломатку й фахівчиню з питань роззброєння Роуз Геттемюллер.

"Я провів ретельні співбесіди з обома кандидатами. Не було сумнівів, що обидва були висококваліфікованими, але Геттемюллер обіймала ключову посаду у Державному департаменті США, була експертом з Росії та мала обширні знання в галузі контролю над озброєннями. Я вважав, що вона нам знадобиться для зміцнення діалогу з росіянами в майбутньому", – пише Столтенберг.

За його словами, незадовго після оголошення про призначення Геттемюллер він виступав на саміті ЄС, де Меркель ставилась до нього показово прохолодно.

"Я дуже розчарована в тобі, Єнсе. Ти враховував лише інтереси американців. Не можна дозволяти США вирішувати все в НАТО", – цитує він слова тодішньої німецької канцлерки.

Водночас, пише Столтенберг дещо пізніше, на саміті Альянсу у Варшаві того-таки 2016 року Меркель дала зрозуміти, що її обурення в минулому.

"Коли я не згодна, я не згодна. І я не згодна з призначенням заступника генерального секретаря. Але ти повинен знати, Єнсе, що я не тримаю зла. Для мене це питання в минулому. Фініто!" – йдеться в книзі.

Столтенберг також розповідає, як заборонив підлеглим у НАТО насміхатись із Трампа після його обрання президентом у 2016 році, аби налагодити відносини з новою адміністрацією.

Також колишній генеральний секретар НАТО пояснював, чому на початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Альянс не пішов на створення безпольотної зони над Україною.