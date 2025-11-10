Столтенберг заборонив підлеглим насміхатись із Трампа після його обрання у 2016 році

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що для нього було важливим налагодити відносини з Дональдом Трампом після його обрання президентом США у 2016 році.

Про це йдеться у мемуарах Столтенберга On My Watch ("У мій час"), з якими ознайомилась "Європейська правда".

Столтенберг розповідає, що і він, і багато його колег у НАТО вірили у перемогу Гілларі Клінтон на президентських виборах у США у 2016 році, а перемогу Трампа він сприйняв зі здивуванням.

Водночас він додає, що вважав необхідним підтвердити роль Штатів у Альянсі та прагнув якнайшвидше налагодити робочі відносини з Трампом.

"Всередині організації також була необхідна самодисципліна. Я чітко дав зрозуміти, що стогони роздратування на внутрішніх нарадах неприйнятні. Ніякого закочування очей від твітів чи публічних виступів Трампа, ніякого глузливого сміху над відео з ним, ніяких жартів про гольф чи його поведінку", – пише колишній генсек НАТО.

Він пояснив це тим, що про висміювання Трампа в Альянсі неодмінно дізнались би у Вашингтоні, й наслідки цього "будуть згубними".

"Ми збиралися працювати з президентом Трампом. Нашим обов'язком було намагатися забезпечити, щоб його погляд на НАТО еволюціонував, а відносини США з європейськими союзниками залишалися міцними", – йдеться в мемуарах.

У своїх мемуарах Столтенберг також розповів про напружені переговори у 2022 році про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, зокрема як він зірвався на тодішнього главу турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Крім того, він згадував, як президент США Дональд Трамп під час першого терміну обмірковував виключення кількох держав з НАТО.

Також колишній генеральний секретар НАТО пояснював, чому на початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Альянс не пішов на створення безпольотної зони над Україною.