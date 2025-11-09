Колишній генсек НАТО пояснив, чому Альянс не закрив небо над Україною

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому на початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Альянс не пішов на створення безпольотної зони над Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг пише у своїх мемуарах On My Watch ("У мій час"), уривки з яких наводить The Sunday Times.

Зокрема, у мемуарах колишній генсек НАТО описує "болючий момент" у лютому 2022 року, коли він відхилив відчайдушне прохання президента Володимира Зеленського ввести безпольотну зону над Україною.

Столтенберг сказав, що боявся, що їхня розмова може стати останнім телефонним дзвінком українського президента, оскільки на Заході боялись за його життя.

"Він зателефонував мені з бункера в Києві, коли російські танки були вже зовсім поруч. І він сказав: "Я приймаю ваше рішення не направляти наземні війська НАТО, хоча я з цим не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дайте російським літакам, дронам і вертольотам літати і атакувати нас", – згадує Столтенберг.

Столтенберг нагадав, що в минулому НАТО дійсно закривало повітряний простір над окремими країнами з міркувань захисту цивільного населення, зокрема, над Боснією і Герцеговиною або над північною частиною Іраку, де потрібно було захистити курдів.

Однак на прохання Зеленського тодішній генсек Північноатлантичного альянсу відповів відмовою.

Свою відмову він пояснив тим, що у разі закриття неба над Україною НАТО мало б це знищити російські системи протиповітряної оборони в Білорусі та Росії, оскільки західні винищувачі не могли б літати над Україною, якби на них націлювались російські ракети ППО.

"А якщо в повітрі буде російський літак або вертоліт, ми повинні будемо його збити, і тоді між НАТО і Росією вибухне повномасштабна війна. А ми не готові до цього. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не підемо на ризик третьої світової війни заради України", – зазначив Столтенберг.

Він згадує, що йому було "боляче" закінчувати ту телефонну розмову із Зеленським, "знаючи, що його життя в небезпеці".

У своїх мемуарах Столтенберг також розповів про напружені переговори у 2022 році про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, зокрема як він зірвався на тодішнього главу турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Крім того, він згадував, як президент США Дональд Трамп під час першого терміну обмірковував виключення кількох держав з НАТО.