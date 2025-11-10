У французькому місті застрелили під час затримання чоловіка, що погрожував ножем поліції

У французькій Бретані застрелили під час затримання чоловіка, що почав погрожувати поліції ножем.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався серед дня у понеділок у місті Лор’ян, що у західному регіоні Бретань. Як повідомляють у прокуратурі, велика група поліції намагалася вгамувати чоловіка у масці і з ножем. Коли той спробував атакувати їх своєю зброєю, поліцейські застосували зброю, внаслідок чого чоловік отримав смертельні поранення.

У зв’язку з інцидентом відкрили розслідування щодо "спроби вбивства особи-представника влади" та, ще одне, для з’ясування обставин, за яких поліцейські вирішили стріляти на ураження.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нюнєс зазначив, що чоловік спробував нападати на поліцію, попри попередження, і привітав рішучі дії правоохоронців у цій ситуації.

Вбитий виявився вихідцем з Судану 1986 року народження. Чоловік вже мав судимість за напад з обтяжуючими обставинами та мав пройти психіатричну експертизу в іншій справі.

Раніше на півдні Франції застрелили чоловіка, що ходив серед вулиці з мачете і під час затримання почав атакувати поліцейських.

Нагадаємо, минулого тижня на французькому острові Олерон стався наїзд на перехожих, який спершу розцінювали як ймовірний ісламістський теракт. Згодом з’ясувалося, що за кермом авто був француз під впливом наркотиків.