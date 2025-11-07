Водій, що спрямував авто на пішоходів у Франції і прославляв Аллаха, був під наркотиками

Водій, який скоїв умисний наїзд на перехожих на французькому острові Олерон, на той час був у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У прокуратурі Ла-Рошелі розповіли, що 35-річний Жан Ж., який наїхав на перехожих і велосипедистів на Олероні, а потім намагався спалити своє авто, був під впливом канабісу. 7 листопада йому висунули звинувачення у замаху на вбивство.

За уточненою інформацією, він скоїв наїзд на сімох людей, з яких п’ятеро отримали травми і двоє – 69-річний чоловік і 22-річна дівчина – досі перебувають у лікарні та потребують додаткових операцій.

Перший час перебування під вартою чоловік розповідав, що "діяв за наказами Аллаха", через що спершу запідозрили ісламістські мотиви.

Психіатрична експертиза підтвердила, що у нього порушене сприйняття реальності, але не цілковито. На останньому допиті чоловік заявив, що "чує голоси".

Чоловік, як виявилось, народився в країні, є громадянином Франції, працює рибалкою і багато років живе на Олероні. Сусіди описують його як дивакуватого відлюдника, що ймовірно має проблеми з алкоголем і наркотиками.

Нагадаємо, інцидент стався вранці 5 листопада. Чоловік спрямував легковий автомобіль на пішоходів та велосипедистів. Спершу повідомляли про 10 постраждалих.