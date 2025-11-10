Поезд Киев-Бухарест начнет останавливаться в Молдове

На маршруте прямого поезда "Укрзализныци" из Киева в столицу Румынии Бухарест появятся три остановки в Молдове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на Facebook-странице "УЗ".

В компании сообщили, что на маршруте поезда №99/100 Киев из Киева в Бухарест можно будет осуществлять высадку и посадку также на территории Молдовы – в городах Унгены, Бельц-Ораш и Окница.

Билеты до этих станций уже доступны в продаже.

В пресс-службе напомнили, что в городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль, поэтому на это нужно закладывать резервное время. Кроме того, лицам, которые не являются гражданами Украины и ЕС, нужно иметь транзитную визу для проезда через Молдову.

Всего за месяц на поезд "Киев-Бухарест" приобрели 6588 билетов.

Ранее "Укрзализныця" обновила бланки билетов на поезда сообщением между Украиной и Польшей.

Напомним, с сентября 2025 года из Ужгорода по евроколее начали курсировать поезда в ЕС.