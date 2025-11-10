Китай обурився візитом віцепрезидентки Тайваню до Європарламенту

Китай засудив Європейський парламент за те, що він дозволив віцепрезидентці Тайваню Сяо Бі-хім виступити перед законодавцями в Брюсселі минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву поширило представництво Китаю при ЄС.

Візит Сяо до Європейського парламенту, який відбувся 7 листопада в межах щорічного саміту Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC), був конфіденційним і не оголошувався заздалегідь.

"Незважаючи на рішучий опір Китаю, Європейський парламент дозволив провідним діячам "незалежності Тайваню" взяти участь у саміті та проводити сепаратистські заходи", – йдеться в заяві представництва Китаю в ЄС.

Там додали, що запрошення віцепрезидентки Тайваню "серйозно підриває політичну взаємодовіру" між Пекіном та Брюсселем.

У червні писали, що чеська розвідка запобігла замаху на віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Чехії в березні 2024 року.

Як відомо, ЄС визнає уряд КНР як єдиний законний китайський уряд, але співпрацює з Тайванем без його дипломатичного визнання, а також виступає проти будь-яких спроб силою нав'язати об'єднання Тайваню з КНР.