Китай возмутился визитом вице-президента Тайваня в Европарламент

Китай осудил Европейский парламент за то, что он разрешил вице-президенту Тайваня Сяо Би-хим выступить перед законодателями в Брюсселе на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление распространило представительство Китая при ЕС.

Визит Сяо в Европейский парламент, который состоялся 7 ноября в рамках ежегодного саммита Межпарламентского альянса по вопросам Китая (IPAC), был конфиденциальным и не объявлялся заранее.

"Несмотря на решительное сопротивление Китая, Европейский парламент разрешил ведущим деятелям "независимости Тайваня" принять участие в саммите и проводить сепаратистские мероприятия", – говорится в заявлении представительства Китая в ЕС.

Там добавили, что приглашение вице-президента Тайваня "серьезно подрывает политическое взаимное доверие" между Пекином и Брюсселем.

В июне писали, что чешская разведка предотвратила покушение на вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в Чехию в марте 2024 года.

Как известно, ЕС признает правительство КНР единственным законным китайским правительством, но сотрудничает с Тайванем без его дипломатического признания, а также выступает против любых попыток силой навязать объединение Тайваня с КНР.