Глава МЗС Естонії розповів, як переконував Китай вплинути на РФ задля припинення війни

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після візиту до Китаю заявив, що ця азійська країна, володіючи значною економічною потужністю, дедалі більше визначає політику Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Міністр заявив, що під час візиту переконував китайського колегу використати свій вплив на Москву.

"Моє головне завдання полягало в тому, щоб донести до міністра закордонних справ Китаю, що Росія представляє екзистенціальну загрозу для Європи та Естонії. Я також нагадав йому, що без підтримки Китаю Росія не змогла б розв'язати таку агресію проти України. Цифри це підтверджують, і важливо прямо говорити про те, хто економічно і політично контролює Росію. Якщо Китай хоче підтримувати хороші відносини з Естонією, ці питання необхідно вирішити", – заявив Тсахкна.

Він зазначив, що Естонію запросили до Китаю, тоді як багато інших, більших країн такої можливості не отримали.

"Це результат нашої активної зовнішньої політики. Ми повинні відстоювати свої зовнішньополітичні інтереси. Навряд чи Китай змінить свою політику, але на зустрічі нам вдалося присвятити обговоренню загрози з боку Росії близько 80 % часу. Китай міг би швидко покласти край цій війні, якби прийняв таке рішення. Китай дедалі більше впливає на політику Росії", – сказав Тсахкна.

Він додав, що завдання Китаю – також підтримувати статус-кво у своєму регіоні.

На нещодавній зустрічі з Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що Китай і США спільно працюють над припиненням війни в Україні, але "іноді потрібно дозволити їм воювати".

Дональд Трамп стверджує, що зможе добитися завершення війни РФ проти України, оскільки Росія хотіла б "робити бізнес" зі Сполученими Штатами.