Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после визита в Китай заявил, что эта азиатская страна, обладая значительной экономической мощью, все больше определяет политику России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Министр заявил, что во время визита убеждал китайского коллегу использовать свое влияние на Москву.

"Моя главная задача состояла в том, чтобы донести до министра иностранных дел Китая, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии. Я также напомнил ему, что без поддержки Китая Россия не смогла бы развязать такую агрессию против Украины. Цифры это подтверждают, и важно прямо говорить о том, кто экономически и политически контролирует Россию. Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, эти вопросы необходимо решить", – заявил Тсахкна.

Он отметил, что Эстонию пригласили в Китай, тогда как многие другие, более крупные страны такой возможности не получили.

"Это результат нашей активной внешней политики. Мы должны отстаивать свои внешнеполитические интересы. Вряд ли Китай изменит свою политику, но на встрече нам удалось посвятить обсуждению угрозы со стороны России около 80 % времени. Китай мог бы быстро положить конец этой войне, если бы принял такое решение. Китай все больше влияет на политику России", – сказал Тсахкна.

Он добавил, что задача Китая – также поддерживать статус-кво в своем регионе.

На недавней встрече с Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай и США совместно работают над прекращением войны в Украине, но"иногда нужно позволить им воевать".

Дональд Трамп утверждает, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы "делать бизнес" с Соединенными Штатами.