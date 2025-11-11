У Румунії міг впасти дрон під час російської атаки на Одеську область

У ніч проти 11 листопада у румунському повіті Тульча міг впасти російський дрон.

Про це повідомило міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Як зазначається, вночі жителям північної частини повіту Тульча було надіслано сповіщення повітряної тривоги після того, як радари Міністерства оборони Румунії зафіксували присутність груп дронів в районі, прилеглому до повітряного простору країни.

Тоді ж, як зазначається, на українській стороні Дунаю, в районі порту Ізмаїл, було зафіксовано велику кількість вибухів.

Пізніше було встановлено, що один з літальних апаратів впав на землю в комуні Грінду, повіті Тульча. За даними відомства, на місці були виявлені можливі фрагменти дрона.

Зазначимо, у ніч проти 11 листопада російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

Румунія також сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з Україною для внутрішнього використання, а також для країн-членів Європейського Союзу та НАТО.