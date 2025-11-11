В Румынии мог упасть дрон во время российской атаки на Одесскую область

В ночь на 11 ноября в румынском районе Тулча мог упасть российский дрон.

Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, ночью жителям северной части уезда Тулча было отправлено оповещение воздушной тревоги после того, как радары Министерства обороны Румынии зафиксировали присутствие групп дронов в районе, прилегающем к воздушному пространству страны.

Тогда же, как отмечается, на украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, было зафиксировано большое количество взрывов.

Позже было установлено, что один из летательных аппаратов упал на землю в коммуне Гринду, жудце Тулча. По данным ведомства, на месте были обнаружены возможные фрагменты дрона.

Отметим, в ночь на 11 ноября российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одесской области. В результате атаки повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ранения получил один человек.

Напомним, Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.

Румыния также надеется быстро наладить на своей территории производство дронов совместно с Украиной для внутреннего использования, а также для стран-членов Европейского Союза и НАТО.