У Литві сумніваються, що США зможуть "відірвати" Лукашенка від Путіна

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що США намагаються віддалити Білорусь від Росії шляхом інтенсифікації діалогу з Білоруссю, але висловив сумнів у тому, що ці зусилля будуть успішними.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Науседа заявив, що у "найближчі місяці або, можливо, роки" можна буде побачити, чи дійсно можливо ізолювати самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка від очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Я абсолютно переконаний, що це неможливо, тому що зв'язки залежності настільки тісні і численні, що навіть якби Лукашенко захотів, він не зміг би відірватися від Путіна. Його країна повністю залежить від Росії фінансово та економічно. Проте спробувати варто", – додав він.

Коментарі Науседи пролунали після того, як президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального посланника у Білорусі. Трамп заявив, що цей крок має на меті допомогти в переговорах про звільнення інших політичних в'язнів.

Науседа сказав, що гуманітарні цілі, яких домагається Вашингтон, є "дуже важливими і похвальними", але додав, що білоруський уряд нещирий у своїх жестах поблажливості.

"Проблема в тому, що, хоча деяких в'язнів звільняють, сотні нових одразу ж потрапляють до в'язниці. Ці обміни можуть тривати нескінченно, і результат буде дуже важко оцінити", – додав президент Литви.

В останні тижні адміністрація Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також у вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

