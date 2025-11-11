В Литве сомневаются, что США смогут "оторвать" Лукашенко от Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США пытаются отдалить Беларусь от России путем интенсификации диалога с Беларусью, но выразил сомнение в том, что эти усилия будут успешными.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа заявил, что в "ближайшие месяцы или, возможно, годы" можно будет увидеть, действительно ли возможно изолировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко от главы Кремля Владимира Путина.

"Я абсолютно убежден, что это невозможно, потому что связи зависимости настолько тесны и многочисленны, что даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина. Его страна полностью зависит от России финансово и экономически. Однако попробовать стоит", – добавил он.

Комментарии Науседы прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси. Трамп заявил, что цель этого шага – помочь в переговорах об освобождении других политических заключенных.

Науседа сказал, что гуманитарные цели, которых добивается Вашингтон, "очень важны и похвальны", но добавил, что белорусское правительство неискренне в своих жестах снисхождения.

"Проблема в том, что, хотя некоторых заключенных освобождают, сотни новых сразу же попадают в тюрьму. Эти обмены могут продолжаться бесконечно, и результат будет очень трудно оценить", – добавил президент Литвы.

В последние недели администрация Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения беларусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

