МЗС Румунії висміяло заяви Росії про зрив операції з викрадення МіГ-31 українцями

Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрей Церня іронічно відреагував на заяву ФСБ про нібито зрив української операції з викрадення носія ракет "Кинджал", щоб потім збити літак засобами протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Речник румунського МЗС назвав заяви російської ФСБ історіями в дусі радянських шпигунських романів.

"Радянські шпигунські романи не були особливо видатними, оскільки були пропагандистськими вправами. Так само і сьогодні вигадані російські новини про шпигунів. Реальними ж є російська агресія та російські провокації, які ці історії про літаки та шпигунів намагаються приховати", – заявив Церня.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що зірвала операцію військової розвідки України та її якихось "британських кураторів", метою якої було викрадення російського надзвукового винищувача МіГ-31, що є носієм гіперзвукової авіаційної ракети "Кинджал", за кордон.

У заяві Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) російської спецслужби у вівторок, 11 листопада, йдеться, що співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України нібито намагалися завербувати російських льотчиків, обіцяючи їм виплатити за співпрацю 3 млн доларів США.

За версією ФСБ, потім українська спецслужба "планувала спрямувати літак із ракетою "Кинджал" у район дислокації найбільшої в південно-східній Європі авіабази НАТО, розташованої на території Румунії в Констанці, де його могли збити засоби протиповітряної оборони". Операцію з викрадення МіГ-31 планувалося провести 4 листопада 2025 року, заявили в російській спецслужбі.

Раніше Міноборони Румунії повідомило, що у ніч проти 11 листопада у румунському повіті Тульча міг впасти російський дрон.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.