МИД Румынии высмеял заявления России о срыве операции по похищению МиГ-31 украинцами

Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Церня иронично отреагировал на заявление ФСБ о якобы срыве украинской операции по похищению носителя ракет "Кинжал", чтобы потом сбить самолет средствами противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Представитель румынского МИД назвал заявления российской ФСБ историями в духе советских шпионских романов.

"Советские шпионские романы не были особенно выдающимися, поскольку были пропагандистскими упражнениями. Так же и сегодня вымышленные российские новости о шпионах. Реальными же являются российская агрессия и российские провокации, которые эти истории о самолетах и шпионах пытаются скрыть", – заявил Церня.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что сорвала операцию военной разведки Украины и ее неких "британских кураторов", целью которой было похищение российского сверхзвукового истребителя МиГ-31, который является носителем гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал", за границу.

В заявлении Центра общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы во вторник, 11 ноября, говорится, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины якобы пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить за сотрудничество 3 млн долларов США.

По версии ФСБ, затем украинская спецслужба "планировала направить самолет с ракетой "Кинжал" в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в Констанце, где его могли сбить средства противовоздушной обороны". Операцию по похищению МиГ-31 планировалось провести 4 ноября 2025 года, заявили в российской спецслужбе.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что в ночь на 11 ноября в румынском жудеце Тулча мог упасть российский дрон.

Напомним, Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.