Сенат Румунії підтримав криміналізацію порушення санкцій ЄС у країні

У понеділок, 10 листопада, Сенат Румунії прийняв законодавчу пропозицію, яка робить порушення економічних санкцій, накладених Європейським Союзом, кримінальним злочином в Румунії.

Про це 11 листопада повідомляє Digi24, передає "Європейська правда".

Проєкт, ініційований урядом, передбачає покарання до 12 років позбавлення волі для фізичних осіб та величезні кримінальні штрафи для компаній.

Нормативний акт транспонує в румунське законодавство Директиву (ЄС) 2024/1226, яка встановлює загальні правила на європейському рівні для покарання тих, хто порушує обмежувальні заходи, запроваджені Союзом. Румунія запізнюється з імплементацією директиви, крайній термін якої – 20 травня 2025 року.

Законодавча пропозиція була прийнята Сенатом переважною більшістю, 110 голосами "за" зі 121 присутнього сенатора.

Тепер проєкт перейде до Палати депутатів, яка є органом, що приймає рішення. Після промульгації, Румунія матиме законодавство, подібне до законодавства решти країн Європейського Союзу у сфері економічних санкцій.

Досі в Румунії порушення міжнародних санкцій вважалося проступком і каралося штрафом та конфіскацією активів. Згідно з новим законом, ці дії стають кримінальними злочинами.

"Цим законом Румунія показує, що вона є серйозною державою, яка поважає європейські зобов'язання і підтримує рішуче застосування міжнародних санкцій", – пояснює Міністерство закордонних справ у пояснювальній записці до проєкту.

Нагадаємо, Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Він, зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ через 6 місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року – для довгострокових контрактів.

Також пакет містив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, що збільшило загальну чисельність підсанкційних суден до 558.

У наступний, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, мають увійти додаткові тарифи на товари з РФ та Білорусі, а також санкції проти російської енергетики та фінансових інституцій.